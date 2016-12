foto Ansa

16:26

- La Procura di Aosta che si occupò del delitto di Cogne sarà risarcita per il danno d'immagine subito. Lo ha stabilito la Cassazione nel convalidare il maxi riarcimento ai danni di Carlo Taormina, ex legale di Annamaria Franzoni condannata definitivamente a 16 anni per l'omicidio del figlio, in relazione alle dichiarazioni rese dal legale in cui sosteneva che "la Procura è fatta da marescialli di paese che hanno anche falsificato le prove...".