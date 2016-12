foto Ansa Correlati Valanga sul Monte Bianco: 9 escursionisti morti 00:35 - Due giovani alpinisti - uno 25enne spagnolo e una 30enne polacca - sono morti sul Monte Bianco. I corpi sono stati recuperati nei pressi del Dome Du Gouter, a 4.400 metri di quota. I decessi sono avvenuti per assideramento. Le vittime facevano parte di una comitiva di quattro alpinisti che è stata sorpresa da una bufera. Due scalatori seppur esausti, sono riusciti a scendere a valle ed a dare l'allarme. - Due giovani alpinisti - uno 25enne spagnolo e una 30enne polacca - sono morti sul Monte Bianco. I corpi sono stati recuperati nei pressi del Dome Du Gouter, a 4.400 metri di quota. I decessi sono avvenuti per assideramento. Le vittime facevano parte di una comitiva di quattro alpinisti che è stata sorpresa da una bufera. Due scalatori seppur esausti, sono riusciti a scendere a valle ed a dare l'allarme.

Le vittime si trovavano sulla cresta di confine fra Italia e Francia, vicino alla via Normale che porta al Monte Bianco dal rifugio del Gouter, sul versante francese del massiccio. Facevano parte di una comitiva di quattro alpinisti che era partita venerdì per un'escursione in alta quota e che è stata sorpresa dalla bufera.



Due scalatori seppur esausti, sono riusciti a scendere a valle ed a dare l'allarme, mentre gli altri due sono morti per il freddo. I corpi sono stati recuperati dal Soccorso Alpino Valdostano, dal Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Entreves e dalla Gendarmerie di Chamonix.



Due alpinisti salvati in extremis

Sono salvi grazie ad una cordata di soccorso organizzata sul momento dal gestore del rifugio da cui erano partiti: seppur feriti sono in salvo altri due alpinisti spagnoli che facevano parte della comitiva. Riaccompagnati al rifugio, i due sono feriti ma non in pericolo di vita: per domani, se le condizioni meteo lo permetteranno, è previsto il trasporto a Chamonix. Un altro spagnolo e la polacca a causa della stanchezza e del freddo sono morti sulla cresta di confine tra Italia e Svizzera, sull'itinerario che porta alla capanna Vallot, a poca distanza dalla cima del Monte Bianco.