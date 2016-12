foto Ansa

23:12

- Il vigile del fuoco morto nella Dora Baltea, Erik Mortara, di 34 anni, residente a Etroubles (Aosta), era impegnato in un'operazione di recupero del corpo di un suicida che si era gettato nel torrente in piena. La caduta in acqua è stata probabilmente causata dal ribaltamento del gommone su cui si trovavano i quattro pompieri, tre dei quali sono riusciti a raggiungere la riva sotto shock, mentre Mortara è stato trascinato dalla forte corrente.