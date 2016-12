foto Ansa 19:38 - Blitz anti-evasione dell'Agenzia delle entrate a Courmayeur, in Valle d'Aosta. Alcune decine di ispettori hanno effettuato controlli nella località vip valdostana, in particolare nei negozi del centro del paese. Nel mirino ci sono alberghi, ristoranti e alcuni bar sulle piste da sci. Dopo Cortina, Roma e Napoli, è il turno della cittadina sotto il Monte Bianco. - Blitz anti-evasione dell'Agenzia delle entrate a Courmayeur, in Valle d'Aosta. Alcune decine di ispettori hanno effettuato controlli nella località vip valdostana, in particolare nei negozi del centro del paese. Nel mirino ci sono alberghi, ristoranti e alcuni bar sulle piste da sci. Dopo Cortina, Roma e Napoli, è il turno della cittadina sotto il Monte Bianco.

Il modello adottato per i controlli, da parte degli ispettori dell'Agenzia delle entrate è analogo a quello utilizzato a Cortina: i funzionari si appostano all'interno degli esercizi commerciali e osservano che tutti gli scontrini fiscali vengano regolarmente fatti.



Il sindaco di Courmayeur: "Bene i controlli"

Il sindaco di Courmayeur, Fabrizia Derriard, non si dice sorpresa del blitz antievasione in corso da questa mattina nella località valdostana. "Come territorio di frontiera siamo abituati alla forte presenza delle forze dell'ordine sul territorio - spiega Derriard - Chi abita qui è abituato ai controlli".



La cittadina ai piedi del Monte Bianco è finita sotto la lente del fisco dopo Cortina, Milano, Roma, Napoli, Viareggio e, nell'imminenza dell'inizio del Festival, Sanremo. "Mi sembra che queste forme di verifica siano quotidiane, qui come in tanti altri luoghi - aggiunge il primo cittadino - a dimostrazione del fatto che i controlli avvengono ovunque". Anche se non si conosce ancora l'esito del blitz, che sta interessando in queste ore negozi del centro, alberghi, i ristoranti e anche alcuni bar sulle piste da sci, Derriard non si aspetta "niente di particolare. Suppongo che l'esito delle verifiche sia in linea con i controlli eseguiti durante tutto l'anno, e quindi che sia tutto nella norma".



Lunedì i risultati del blitz

Le operazioni di controllo, secondo quanto si è appreso, sono iniziate verso le 10.30 della mattina e si stanno ultimando in queste ore. Le ispezioni, condotte sulla base delle analisi di rischio, sono state effettuate in una trentina di esercizi commerciali e i funzionari-sciatori si sono spinti anche nelle baite sulle piste da sci. Lunedì, come di consueto, la direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate renderà noti i risultati del blitz.