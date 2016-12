Aosta,scoppia bombola gas: un morto

18:24

- Un uomo è morto nell'esplosione di una bombola di gas avvenuta nella sua abitazione, in frazione la Crete del comune di Villeneuve, vicino ad Aosta. I vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle 17 su segnalazione di un vicino e stanno ancora operando per spegnere l'incendio che è divampato dopo la deflagrazione. Inutili i soccorsi per l'uomo, che è morto sul colpo.