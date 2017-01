Arresto procuratore di Aosta, gip: "Riceveva favori e remunerazioni"

Il procuratore capo di Aosta Pasquale Longarini avrebbe "ricevuto dall'amico imprenditore Gerardo Cuomo, oltre a forniture di prodotti caseari, quantomeno favori se non delle vere e proprie remunerazioni, come nel caso del viaggio in Marocco". Lo hanno accertato le indagini, secondo quanto scrive il gip di Milano Giuseppina Barbara dopo l'arresto del magistrato che, dice sempre il gip, aveva dimostrato "sollecita disponibilità" verso lo stesso Cuomo.