Aosta, tre sorelle tentano il suicidio contemporaneamente: salvate

Pare che le tre sorelle siano arrivate alla decisione di togliersi tutte la vita dopo aver subito una presunta truffa da parte di due avvocati: per questa avrebbero perso tutti i loro risparmi. Una quarta sorella è stata avvisata di quanto accaduto mentre è stata smentita la voce, circolata in un primo momento, di un tentativo di suicidio anche da parte sua.



Le due donne che hanno tentato di gettarsi dal muraglione sono state ricoverate nel reparto di psichiatria dell'ospedale Parini di Aosta in forte stato confusionale. La terza invece è stata sottoposta alle cure per l'intossicazione da monossido di carbonio.