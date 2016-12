Aosta, ritrovato impiccato in un bosco giovane scomparso un mese fa

Il corpo senza vita di un giovane è stato trovato in un bosco a Villeneuve, in località Champlong (Aosta). Secondo gli inquirenti si tratterebbe di Alex Bonin, 24 anni, scomparso il 17 giugno dopo un litigio con la moglie. Il cadavere è in avanzato stato di decomposizione e dai primi riscontri la morte potrebbe essere sopraggiunta per impiccagione.