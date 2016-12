Aosta, ritrovata anziana dispersa

22:06 - In serata era stato lanciato l'allarne, una anziana risultava dispersa nei boschi sopra Emarese ma è stata ritrovata in buone condizioni poco dopo le 21: una pensionata di 85 anni di Saint-Vincent è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco. L'anziana ha riferito di essere andata a raccogliere castagne. La sua auto era ancora parcheggiata sulla strada. La badante questo pomeriggio non l'aveva trovata in casa.