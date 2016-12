Aosta,precipita escursionista:morto

Un escursionista è morto al Col du Petit Ferret, sopra Courmayeur, in seguito a una caduta dal sentiero che stava percorrendo a circa 2.500 metri di quota. Non si esclude che il decesso sia dovuto a un malore. L'uomo, di circa 70 anni, era da solo e senza documenti. I soccorritori sono stati allertati da un gruppo di escursionisti e la salma è stata trasportata in elicottero alla camera mortuaria di Courmayeur.