Aosta, donna uccisa da auto pirata

Una 52enne ungherese residente in Belgio è stata travolta e uccisa da un'auto in Val d'Aosta, nella frazione Villaret di La Salle. Il conducente dell'auto si è quindi dato alla fuga in direzione di Courmayeur. Ad assistere alla scena il marito della vittima, che ha chiamato i soccorsi: i carabinieri stanno ora dando la caccia in tutta la regione all'auto pirata.