Aosta, 2 scialpinisti in crepaccio

Due scialpinisti sono caduti in un crepaccio nel massiccio del Monte Rosa, in Valle d'Aosta. Il soccorso alpino valdostano è impegnato nel tentativo di recuperarli e al momento non si conoscono le loro condizioni di salute. L'incidente si è verificato lungo la via normale verso la Piramide Vincent, a 4.215 metri d'altezza, sopra Gressoney.