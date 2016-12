Valanga in Valle d'Aosta, disperso uno scialpinista: maltempo frena ricerche

15:39 - Uno scialpinista francese di 48 anni, Emmanuel Cabaud, risulta disperso in Valtournenche, in Valle d'Aosta, nella stessa zona dove ieri una valanga ha travolto e ucciso la soldatessa e guida alpina Simona Hosquet. L'allarme è scattato questa mattina poiché l'escursionista non era rientrato da una gita effettuata ieri nella vallata. Le operazioni di ricerca e soccorso sono però ora rallentate dalle cattive condizioni meteo.

L'allarme per il mancato rientro è stato dato dalla moglie, secondo la quale l'uomo era dotato di Arva (l'apparecchio di ricerca in valanga, ndr). "Sul terreno della valanga di ieri abbiamo fatto tutte le verifiche, anche con l'Arva e le unità cinofile, ma non abbiamo avuto alcun segnale", spiega il direttore del Soccorso alpino valdostano, Adriano Favre.