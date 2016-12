No Tav, difesa: "Siamo soddisfatti"

01:18 - "Siamo molto soddisfatti per questa decisione della Cassazione che ha accolto la nostra tesi sulla non configurabilità dell'accusa di terrorismo: era questo il nodo centrale del nostro ricorso". Così l'avvocato Claudio Novaro, che insieme a Giuseppe Pelazza ha difeso in Cassazione i 4 attivisti No Tav. "Questo incide positivamente sul processo che si svolgerà in modo normale una volta sgomberato il campo da questa accusa pesante".