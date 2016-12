Inondazione, chiuso Traforo Bianco

23:26 - A causa dell'esondazione di un torrente poco distante dal piazzale francese del Traforo del Monte Bianco, la circolazione all'interno della galleria è stata interrotta in entrambi i sensi di marcia a partire dalle 20.25. I veicoli pesanti vengono fermati alle aree di regolazione di Pollein (Aosta) e Passy (Francia). Al momento non è possibile prevedere tempi per la riapertura.