A Parma precipita un ultraleggero La nebbia avrebbe causato l'incidente a Gaby (Aosta). Morto uno dei due passaggeri del velivolo precipitato nella zona di Varsi di Parma e del Monto Dosso

13:20 - Un uomo e una donna, Angelo Domenico Praiale, 55 anni, albergatore di Quincinetto, e Sara Piras Piredda, 29 anni, sono morti in un incidente in elicottero avvenuto nel vallone di Niel, nel comune di Gaby, in Valle d'Aosta. I corpi sono stati trovati all'alba dopo che venerdì sera alcuni testimoni avevano segnalato un boato in una zona coperta di nebbia. L'elicottero stava rientrando dopo aver trasportato un amico in un alpeggio in quota.

Il velivolo, a causa dell'intensa nebbia, si è schiantato contro una parete rocciosa.



Parma, cade ultraleggero: un morto - Un aereo ultraleggero è precipitato nel Parmense, nella zona di Varsi di Parma e del Monto Dosso. Lo riferisce il Saer, il Soccorso alpino e speleologico dell'Emilia Romagna, secondo cui una delle due persone a bordo del velivolo è deceduta.



L'altra persona coinvolta è stata trasportata in gravi condizioni all'Ospedale Maggiore di Parma, dove è ricoverata in rianimazione.



Il velivolo sarebbe partito da Capriate, nella Bergamasca, ed era diretto all'Isola d'Elba.



Sul posto sono intervenuti gli uomini del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, Elipavullo, Eliparma, vigili del fuoco e soccorso alpino.