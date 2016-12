Aosta,grave marocchino accoltellato

10:23 - Un giovane marocchino di 22 anni è stato accoltellato durante una rissa a Saint Pierre (Aosta), all'esterno di una festa organizzata in uno spazio comunale. E' ora ricoverato in gravi condizioni e in prognosi riservata all'ospedale di Aosta a seguito delle ferite riportate. Il presunto aggressore, un immigrato di origine dominicana, si trova nella caserma dei carabinieri e la sua posizione è al vaglio degli inquirenti.