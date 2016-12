4 gennaio 2014 Aosta, Christiane ancora non si trova

16:38 - La neve, caduta copiosamente sulla Valle d'Aosta, non blocca le ricerche di Christiane Seganfreddo, l'insegnante aostana di 43 anni, madre di un bimbo di due anni, che si è allontanata da casa lo scorso 30 dicembre dopo una diagnosi di una malattia agli occhi. I soccorritori stanno setacciando l'area tra i comuni di Villeneuve, Saint-Pierre e Saint-Nicolas. L'ipotesi è che la donna abbia trovato rifugio in un casolare abbandonato.

Il maltempo, che rende difficile il lavoro dei soccorritori, insisterà sulla zona almeno fino a domenica mattina.



"In fuga dopo una diagnosi" - "Un problema agli occhi vissuto male" Potrebbe essere questo, secondo gli inquirenti, il movente della decisione di Christiane Seganfreddo di allontanarsi da casa, a piedi, all'alba del 30 dicembre.



Controllate oltre 200 case - Sono oltre duecento le case e i casolari controllati dalle squadre di ricerca che in alta Valle d'Aosta lavorano per trovare l'insegnante aostana. Al setaccio abitazioni per le vacanze, fienili e ruderi di venti villaggi, ma al momento nessuna traccia di Christine. Perlustrati anche i sentieri della zona per un totale di circa 70 chilometri.