Aosta: anche un elicottero in campo per cercare l'insegnante scomparsa

11:13 - Sarà impiegato anche un elicottero per cercare Christiane Seganfreddo, l'insegnante aostana di 43 anni, di cui non si hanno più notizie dal 30 dicembre. Se le ricerche non daranno esito positivo, le autorità valuteranno se e come continuare le operazioni. Setacciate le località di Saint-Pierre, Villeneuve e Saint-Nicolas, dove due testimoni hanno riferito di averla vista e dove un cane molecolare ha riconosciuto una sua traccia.

L'elicottero utilizzato è un velivolo leggero della guardia di finanza, in grado di volare a bassa quota sopra le zone che sono già state perlustrate a piedi, che potrà fornire eventuali indicazioni alle squadre a terra.



Vigili del fuoco e Fiamme gialle stanno perlustrando con particolare attenzione le aree impervie e boschive della collina di Aosta, non lontane dalla casa in cui la donna vive con il compagno, e le frazioni alte della zona sove appunto sarebbe stata avvistata. Intanto, i controlli in oltre 200 case e lungo circa 70 chilometri di sentieri, effettuati anche tra oltre mezzo metro di neve, hanno dato esito negativo.