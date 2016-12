Ancora crolli a Courmayeur, chiuso per un'ora traforo del Monte Bianco

14:38 - Massima allerta in Val d'Aosta. Per alcuni "importanti crolli" dalla frana del Monte la Saxe, sopra Courmayeur, avvenuti nelle ultime ore, è stato chiuso in via precauzionale il traforo del Monte Bianco e il tratto di strada statale che porta all'impianto. Dopo le verifiche da parte dei tecnici regionali per valutare le condizioni di sicurezza, è stata decisa la riapertura del collegamento internazionale.

Sindaco: verifiche entità crolli - "I tecnici regionali hanno verificato l'entità dei crolli dal Monte di La Saxe. Quello che è certo è che la frana sta scaricando più di lunedì". Lo ha riferito il sindaco di Courmayeur Fabrizia Derriard.



Gabrielli: in Italia 2 milioni di frane - "Nel nostro Paese sono stati censiti 480mila sistemi franosi ma considerando che non tutti i fenomeni sono stati censiti il dato di riferimento è quello di due milioni di sistemi franosi, di questi un centinaio del tipo della frana di La Saxe". Lo ha detto il capo della Protezione civile Franco Gabrielli. "Secondo alcuni studi - ha aggiunto - per mettere in sicurezza il territorio italiano dal punto di vista idrogeologico sarebbero necessari 40 miliardi di euro e credo che la cifra sia stata calcolata per difetto".



La zona a rischio a Courmayeur è già stata evacuata l'8 aprile. Il volume di terra e rocce franato a valle dal Monte di La Saxe, sopra il paese, è compreso tra i 10mila e i 20mila metri cubi. La massa che incombe sul villaggio alpino è di 400mila metri cubi e fa parte di un versante monitorato sin dal 2009 attraverso diverse telecamere puntate sulla montagna.