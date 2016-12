Alpi, si lanciano con la tuta alare: due morti e un ferito grave

20:29 - Un cittadino francese di 34 anni e un 33enne neozelandese sono morti durante un lancio sulle Alpi con speciali tute alari. Un terzo turista è gravemente ferito. Secondo quanto ha riferito la polizia di Berna, in Svizzera, i tre sono saliti su un elicottero sino a sorvolare la regione di Hintisberg, con l'obiettivo di planare nella vallata. Dopo il lancio, per cause ancora sconosciute, si sono schiantati nella zona dell'Alpe di Sengg.