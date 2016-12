Gran Paradiso, morto sci alpinista

10:25 - Uno sci alpinista pare di nazionalità francese, è stato recuperato morto stamani sul Gran Paradiso dal soccorso alpino valdostano. Lunedì sera si era attardato lungo la via normale per il rifugio Federico Chabod insieme a un compagno, che nella notte ha raggiunto incolume il rifugio e ha dato l'allarme. Al momento non si esclude che la vittima possa essere scivolata lungo il pendio per poi precipitare.