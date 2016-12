Cogne, ore cruciali per la Franzoni

14:19 - Ore importantissime per Anna Maria Franzoni che si è presentata al tribunale di Sorveglianza di Bologna. La madre condannata per l'omicidio del figlio Samuele, forse potrà tornare a casa. Il giudice, infatti, deve decidere se, come richiesto dalla difesa, concederle gli arresti domiciliari e quindi aprirle le porte del carcere. Le immagini della donna, in onda a Pomeriggio Cinque, raccontano di una Franzoni speranzosa di riabbracciare la propria famiglia. Anche il marito Stefano e i due figli Davide e Gioele contano di riabbracciare la mamma.