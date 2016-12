Cogne, i cinque giorni della Franzoni

17:28 - Ha cercato in tutti i modi di evitare gli obbiettivi ma non è riuscita nel suo intento. Anna Maria Franzoni, condannata a 16 anni di reclusione per l'omicidio del figlio Samuele Lorenzi avvenuto nel 2002 a Cogne, ha passato i suoi cinque giorni di permesso a Santa Cristina di Ripoli, paese sull'Appennino bolognese dove vive la famiglia. "Oggi" pubblica le foto con il marito Stefano all'esterno del carcere bolognese della Dozza. Anche con il buio, inconfondibile il suo sguardo...