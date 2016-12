Aosta,sciatore muore dopo caduta

17:37 - Uno sciatore è morto in Valle d'Aosta in seguito a una caduta sulle nevi di Chamois, nella Valtournenche. L'italiano, di cui ancora non si conoscono le generalità, si trovava in fuoripista quando è precipitato, riportando un politrauma risultato fatale. Inutile l'intervento del medico del 118, giunto sul posto con l'elicottero del Soccorso alpino valdostano. Sulla dinamica dell'incidente sta indagando la guardia di finanza.