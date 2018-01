Valanga Val Gardena, trovata salma iceclimber tedesco disperso

Dopo due giorni di ricerche è stata trovata sotto la neve la salma del giovane iceclimber tedesco, travolto da una valanga in Val Gardena. Il 22enne Franz Xaver Mayr, di Uffing am Staffelsee in Baviera, era con il suo compagno di cordata, un 30enne di Missen-Wilhans sempre in Baviera, rimasto ferito in modo non grave. L'arrampicatore non aveva con sé l'Arva, l'apparecchio elettronico per la localizzazione di dispersi sotto la neve.