Valanga sul Monte Bianco, gemelli francesi travolti e uccisi a 3mila metri

18:14 - Natale finito in tragedia per due gemelli francesi, di 22 anni, che si sono avventurati nel massiccio del Monte Bianco. Una valanga li ha travolti sui Domes de Miage (versante francese), trascinandoli verso valle e uccidendoli. "Conoscevano la montagna ed erano ben attrezzati", dicono i gendarmi che li hanno recuperati sotto la neve, ma "le condizioni della montagna erano pessime". L'allarme per il mancato rientro è stato dato dai genitori.

"Una placca a vento - hanno spiegato i soccorritori - si è staccata al loro passaggio. L'incidente si è verificato nella tarda mattinata di mercoledì a circa 3.200 metri di quota. I due scialpinisti sono stati trascinati a valle: uno è stato trovato a 2.700 metri, l'altro a 2.200 metri. La violenza della caduta non ha lasciato speranze". L'allarme è scattato nella serata della vigilia di Natale, ma i corpi sono stati recuperati solo venerdì.



Incidente in motoslitta, un morto - Un tragico incidente si è verificato anche sull'altro versante delle Alpi, nel comprensorio sciistico di Merano 2000: nella notte tra Natale e Santo Stefano un trentunenne di Sarentino (Bolzano), Michael Gasser, ha perso la vita mentre scendeva con la motoslitta dal rifugio Zuegg. Per cause da accertare ha perso il controllo del mezzo che si è schiantato contro un albero. Giunti sul posto i soccorritori hanno tentato invano di rianimare il trentunenne. Sulla motoslitta c'era anche un passeggero che se l'è cavata con la frattura di un polso.