Valanga in Val Venosta: morta la ragazza recuperata, grave la madre

E' morta la ragazza tedesca di 11 anni travolta da una valanga a Malga San Valentino, mentre sua madre di 45 anni è in gravi condizioni. Si tratta delle due persone recuperate dai soccorritori in Val Venosta, in provincia di Bolzano. Tutti gli altri sette membri di un gruppo di scialpinisti sono invece rimasti illesi. La ragazza, le cui condizioni da subito erano risultate critiche, è deceduta nonostante i tentativi di rianimazione.