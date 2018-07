Val Susa, un migliaio alla marcia No Tav: manifestanti arrivano vicino al cantiere

Marcia sotto la pioggia, lungo i sentieri della Val di Susa, per i manifestanti che si oppongono alla realizzazione della Torino-Lione. Un migliaio di No Tav ha superato le reti piazzate dalla polizia fermandosi davanti al cordone delle forze dell'ordine. "Un risultato straordinario - si legge sulla pagina Fb degli organizzatori del corteo -. Siamo riusciti a proseguire lungo il sentiero e ad avvicinarci al cantiere come non succedeva da tempo".