Val Gardena, donna trovata morta in albergo: fermato il marito con l'accusa di omicidio volontario

Una donna di 60 anni, Rita Pissarotti, è stata trovata morta in un albergo a Santa Cristina, in Val Gardena (Bolzano), nella camera in cui alloggiava. A fare la macabra scoperta è stata un'addetta alle pulizie dell'hotel. Il marito, Paolo Zoni, è in stato di fermo con l'accusa di omicidio volontario. Si era allontanato prima dell'arrivo delle forze dell'ordine ma i carabinieri lo hanno fermato a Bolzano, all'ingresso dell'autostrada.