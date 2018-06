Val di Susa, un treno passa con le sbarre alzate al passaggio a livello

Lo scontro aveva provocato due morti, il macchinista del treno e l'autista della scorta del Tir, e 23 feriti. Il convoglio è passato con le sbarre alzate venerdì sera e la vicenda è stata ripresa da diversi quotidiani online, suscitando preoccupazione.



Trenitalia tuttavia precisa che nel caso di Borgone non ci sono stati rischi per le persone: il macchinista, avuta la segnalazione del guasto al passaggio livello, ha rallentato e ha fermato prima del passaggio a livello, ripartendo a velocità ridottissima solo dopo aver attivato l'avvisatore acustico ed essersi assicuro che non ci fosse alcun tipo di rischio.