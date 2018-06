29 giugno 2018 11:30 Val dʼAosta, appello su Facebook per scoprire lʼidentità di uno sciatore morto nel 1950 Per ora si può sapere solo che era alto un metro e 65 e aveva circa 30 anni. Inoltre era miope, benestante e le sue iniziali erano "M.M."

Di lui si sa solo quello che i suoi resti possono rivelare: era un uomo benestante, miope e di età media. Le sue iniziali erano "M.M." e forse era francese. Sicuramente amava sciare, tanto che è stato ritrovato vicino al suo paio di Rossignol "olimpique". Si tratta di un corpo rimasto congelato probabilmente dagli anni '50 e rinvenuto nel 2005 su un ghiacciaio della Valtournenche, in Valle d’Aosta, a 3.100 metri. In questi anni gli investigatori non sono riusciti a restituirgli la sua identità, così ora, tramite il profilo Facebook Agente Lisa, hanno chiesto aiuto nel capire chi fosse quest’uomo.

L'appello su FacebookIl corpo è stato ritrovato il 22 luglio del 2005 in località Cime Bianche, in Valtournenche. Da allora il Gabinetto interregionale di polizia scientifica di Torino, assieme ai colleghi di Aosta, ha compiuto vari tentativi per capire chi fosse e restituirlo alla famiglia. Ma sono stati tutti vani. Nel 2010 sono state raccolte tutte le informazioni sui resti e inserite nella banca dati ministeriale "Ricerca scomparsi", creata proprio in quel periodo. Qualche anni dopo, fra il 2013 e il 2014, gli agenti analizzano i giornali dell’epoca e le banche dati dei siti web, alla ricerca di qualche caso di cronaca che li avvicini all'identità dello sciatore. Ma, di nuovo, l’esito è negativo. Decidono allora di estrarre il profilo genetico per stabilire il cromosoma Y che può essere utile nei confronti, perché è condiviso da tutti i membri della famiglia del ramo paterno. Vale a dire, nonno, padre, fratelli, cugini per parte di padre. Fino ad ora, nessuna corrispondenza. Per questo motivo ora la polizia prova ad affidarsi ai social, sperando che qualcuno riconosca un parente o un amico, o ricordi qualche dettaglio che possa aiutare le indagini.