Vaccini sospetti non nelle farmacie

Non erano in vendita nelle farmacie i due lotti del vaccino antinfluenzale Fluad ritirati dal mercato in attesa di chiarire l'eventuale sussitenza di un nesso con la morte di tre anziani, in Sicilia e in Molise. I farmaci, destinati alle Asl, sono stati prodotti negli stabilimenti di Siena della Novartis Vaccines and Diagnostic. L'azienda ha effettuato degli esami sui prodotti bloccati: "La revisione ha confermato la loro qualità e la loro conformità".