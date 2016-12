Vaccini, scagionato il Fluad L'Iss: "Tutti i test sono negativi"

17:21 - I risultati finali dei test eseguiti dall'Istituto superiore di sanità "scagionano" il vaccino antinfluenzale Fluad, il cui uso era stato collegato ad alcuni decessi sospetti. "Tutti i test sono risultati negativi - ha detto il commissario Iss Walter Ricciardi - e non è stata rilevata alcuna difformità nei lotti esaminati".

"Negativi sono anche gli ultimi test attesi relativi alle condizioni di sterilità. Non è dunque stata rilevata alcuna difformità", continua Ricciardi.

L'Iss ha già informato il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, e il direttore dell'Agenzia italiana del farmaco, Luca Pani.



Novartis: "Siamo soddisfatti" - Novartis accoglie "con soddisfazione i risultati finali delle analisi dell'Istituto Superiore di Sanità". Questo il commento di Francesco Gulli, amministratore delegato di Novartis Vaccines in Italia. "Questi risultati - aggiunge l'ad della casa farmaceutica con sede a Siena - sono un'ulteriore conferma del rigore con cui l'azienda esegue i test di sicurezza". Queste analisi confermano la mancanza di relazione causale tra la somministrazione di Fluad e i decessi segnalati tra i pazienti anziani.