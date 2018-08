Vaccini, i presidi: "Senza certificato Asl niente ingresso a scuola"

"Se non verrà presentato all'inizio dell'anno scolastico il certificato di avvenuta vaccinazione della Asl, non potremo permettere la frequenza dei bimbi a scuola, a nidi e materne". L'avvertimento è dell'Associazione nazionale presidi, che ha avuto un primo incontro al ministero della Salute con il capo di gabinetto. "Non è possibile far prevalere la nuova circolare Grillo", continuano i presidi, precisando che sarà applicata la legge Lorenzin.