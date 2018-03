Vacanze pasquali, la Polizia ferroviaria allarga il piano sicurezza

In occasione delle festività pasquali e dei ponti di primavera, la Polizia ferroviaria incrementa i suoi servizi per affrontare il maggior afflusso di viaggiatori su tutto il territorio italiano. Gli operatori messi in campo saranno 1.500, 750 saranno le pattuglie in stazione ed a bordo treno di oltre 300 treni, 45 saranno i servizi antiborseggio, 85 i pattugliamenti lungo le linee ferroviarie e 20 i servizi di sicurezza notturni.