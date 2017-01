Vacanze, la settimana bianca resiste: in partenza quattro milioni di italiani

10:06 - Anche se solo uno su quattro di loro sa sciare, secondo un sondaggio Confesercenti-Swg quattro milioni di italiani non hanno saputo resistere al fascino della settimana bianca, spendendo in media 690 euro a testa. Il 16% dei vacanzieri è partito o ha intenzione di partire a gennaio, ma il re della settimana bianca rimane il mese di febbraio, scelto dal 44%. Il 25% posticiperà il soggiorno a marzo, mentre il 15% non ha ancora deciso.

Nonostante sappia sciare solo un italiano su quattro (il 10% dichiara di saper padroneggiare bene gli sci, mentre un altro 14% ammette di saperlo fare, ma poco), le piste innevate sono sempre un ottimo richiamo, tanto che il 49% di chi parte si dedicherà alle discese, mentre un altro 24% allo sci di fondo.



Ma c'è anche chi agli sci non penserà proprio: il 14% del campione che prenota la settimana bianca cerca il relax, il benessere e la cura di sé come attività predominante, attraverso i pacchetti wellness comprensivi di massaggi, entrate gratuite nei centri benessere, spa, palestre e cene a lume di candela con musica dal vivo. Il 13% degli italiani intervistati si dedicherà soprattutto, durante il soggiorno, alle attività di trekking e alle gite guidate.



E se anche durante questi mesi invernali la spesa totale per la settimana bianca sarà di 3 miliardi di euro, la crisi continua a farsi sentire: il 20% di chi parte cercherà di coniugare svago e risparmio, tentando di contenere la spesa al di sotto dei 500 euro.