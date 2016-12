4 aprile 2015 Vacanze italiane per Angela Merkel

La cancelliera agli scavi di Ercolano A Ischia con il marito, ha visitato il complesso archeologico confondendosi tra i turisti, che non l'hanno riconosciuta

07:11 - Falso allarme bomba al porto di Pozzuoli, in concomitanza con il viaggio della cancelliera tedesca Angela Merkel, in Campania per le sue vacanze. Un'auto sospetta è stata controllata dagli addetti alla sicurezza, i quali hanno verificato che non c'era nulla di allarmante. La Merkel ha visitato Ercolano, passando inosservata tra i numerosi turisti. La visita della cancelliera agli scavi è durata circa due ore, poi la Merkel è rientrata a Ischia.

Accompagnata dal marito Joachim Sauer e dal servizio d'ordine, la cancelliera ha visitato le case aperte al pubblico in una giornata di pioggia. E' entrata nelle Terme maschili e femminili, nella Casa del Tramezzo di Legno, nel Collegio degli Augustali, nella Casa del Salone Nero, nella Casa di Nettuno e Anfitrite, nella Casa di Aristide e Argo, nella Casa dello Scheletro, e nella Casa del bel cortile.



Al termine della visita, prima di salire in auto, ha salutato i dipendenti dell'ufficio Vigilanza degli Scavi augurando loro Buona Pasqua.