Uveite, Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano

16:30 - Silvio Berlusconi è ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano per un aggravarsi dell'uveite, come confermato dal suo medico curante Alberto Zangrillo. La decisione del ricovero è stata presa dopo un controllo fatto dall'oftalmologo Francesco Bandello.

L'uveite è una malattia cronica che può essere soggetta a ricadute. Berlusconi sarà sottoposto a una terapia sistemica e tenuto in osservazione per alcuni giorni.

"Prevediamo che non sarà un ricovero brevissimo - ha spiegato Zangrillo -, ma non si deve declinare questo con strane rivisitazioni. Non c'è niente di non detto. E' un problema oftalmico".



Il leader del centrodestra era arrivato sabato alla presentazione milanese del libro di Michaela Biancofiore con dei vistosi occhiali neri. "Mi lacrima l'occhio sinistro: quella maledetta statuetta - aveva spiegato - (l'aggressione a Milano nel 2009, ndr) mi ha fatto saltare quattro denti e quasi un occhio, l'uveite mi è tornata proprio ora". Nelle ore successive c'è stato un peggioramento.