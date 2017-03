Utero in affitto, Meloni attacca Cristiano Ronaldo: figli "à la carte" è nuova moda

Giorgia Meloni va all'attacco del fuoriclasse del Real Madrid Cristiano Ronaldo che, secondo indiscrezioni, diventerà di nuovo papà. "Avrà altri due figli con l'utero in affitto. Figli 'à la carte', scelti come si fa in boutique e senza le noiose scocciature della gravidanza e del parto: è questa la nuova moda dei ricchi, etero, gay o gay non dichiarati", scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia.