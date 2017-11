Urbino, record in famiglia: una mamma e le sue tre figlie si laureano in lingue lo stesso giorno

La famiglia Bardelli - Antonio e Martina si sono conosciuti e fidanzati da giovanissimi. A tre anni dal matrimonio, hanno avuto il primo figlio: David. E, di seguito, uno dopo l’altro, sono arrivati gli altri sei (Michelle, Sarah, Daniela, Emanuel, Christina ed Eliah).



Il percorso universitario - Quando Michelle si è diplomata ha voluto aspettare le sorelle più piccole per iscriversi all’università. Perché proprio Urbino? “Conoscevamo Urbino perché venivamo in vacanza al mare a Marotta e abbiamo pensato che per la comodità, per le spese e per la vita tranquilla, fosse perfetta - ha raccontato Michelle al Resto del Carlino - Mamma era sempre con noi per aiutarci e allora le abbiamo proposto di iscriversi per prendere una seconda laurea. Abbiamo ottenuto la borsa di studio e abitato ai collegi universitari per 3 anni: io e mia sorella Sarah in una stanza, mamma e Daniela in un’altra. E’ stato bellissimo: abbiamo preparato gli esami insieme, li abbiamo sostenuti spesso lo stesso giorno e alla fine ci hanno permesso di laurearci insieme”. Le dottoresse, dopo la discussione, sono state ricevute dal Rettore.



Unite nello studio come nella vita - “Sono stata accolta benissimo anche dai loro amici e dai compagni di corso - ha raccontato la 53enne Martina - Spesso mi hanno chiesto di uscire con loro e andare alle feste. Per me è stata un’esperienza bellissima”.



I progetti futuri - Dopo questo primo traguardo, le donne hanno deciso di iscriversi nuovamente insieme alla magistrale. E la novità è che anche Emanuel, Christina ed Eliah sono immatricolati all’Università di Urbino. Se tutto andrà secondo i piani, tra due anni si laureeranno ben sette Bardelli. Tutti insieme nuovamente.