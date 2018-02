Uranio, ministro Pinotti: sbagliato criminalizzare le Forze armate

"Le Forze armate italiane hanno in massima attenzione la salute dei militari, quindi è sbagliato criminalizzarle". E' quanto ha dichiarato il ministro della Difesa, Roberta Pinotti, sottolineando che in Italia "non è mai stato "utilizzato e acquistato un munizionamento con l'uranio impoverito". "Ovviamente i suggerimenti e le proposte volte a migliorare la situazione saranno bene accolte", ha aggiunto.