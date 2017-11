Uova contaminate, Nas: controlli in corso, nessuna anomalia

"Non ci sono state segnalazioni di prodotti contaminati". Lo affermano i Nas, impegnati nei controlli sulle uova e sulle carni avicole, dopo lo scandalo che ha messo in allarme un po' tutta Europa. I controlli andranno avanti per qualche giorno, fino a quando dal ministero della Salute non verrà l'indicazione di "cessato allarme". I Nas stanno affiancando le Asl nei controlli su uova e prodotti derivati per sospette contaminazioni da Fipronil.