Uova contaminate, fipronil in due campioni a Savona e Bergamo

Prosegue lo scandalo delle uova contaminate. Tracce di fipronil sono state trovate in due campioni nel corso di controlli nel Savonese e a Bergamo. Secondo le Asl, i valori del pesticida sono in entrambi i casi "ampiamente al di sotto la soglia di tossicità per l'uomo" e quindi "non comportano rischi immediati per i consumatori". Le autorità hanno disposto il blocco della produzione e della commercializzazione dei prodotti contaminati.