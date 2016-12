Unhc: morti già 3.419 migranti nel Mar Mediterraneo

12:21 - Almeno 3.419 migranti hanno perso la vita nel Mar Mediterraneo da gennaio. Lo annuncia l'agenzia Onu per i rifugiati (UNHCR), sottolineando come questo bilancio record in negativo trasformi questa traversata la "strada più mortale del mondo". Dall'inizio dell'anno, sono stati oltre 207mila i migranti che hanno tentato di attraversare il Mar Mediterraneo: una cifra quasi tre volte superiore al precedente record del 2011.

Tre anni fa circa 70mila migranti erano infatti fuggiti dai loro paesi durante la primavera araba. Con i conflitti in Libia, in Ucraina e in Siria-Iraq, l'Europa diventa la principale meta dei migranti via mare. Quasi l'80% delle partenze avvengono dalla costa libica verso l'Italia e Malta.



L'Europa e' il continente che ha registrato il più alto numero di arrivi via mare, con oltre 207mila persone giunte dopo aver attraversato il Mediterraneo, quasi il triplo del precedente picco di circa 70.000 del 2011. Per la prima volta, quest'anno, le persone provenienti da paesi fonte di rifugiati (soprattutto Siria ed Eritrea) sono inoltre diventati una "componente essenziale di questo tragico flusso", pari a quasi il 50%.