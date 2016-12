Unesco: "Parma città gastronomia"

Parma è stata ufficialmente proclamata dall'Unesco "città creativa per la gastronomia". E' la prima volta che un comune italiano ottiene questo prestigioso riconoscimento internazionale. La decisione è stata presa dopo sei mesi di discussioni. L'Agenzia delle Nazioni Unite ha inoltre premiato Roma per essere la "città del cinema". La Capitale e Parma entrano così nel network formato da altre 69 città di 32 Paesi, tra cui Bologna per la musica.