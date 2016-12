Una perturbazione porta freddo e neve al Nord e tempo instabile al Sud

13:46 - Una veloce perturbazione attraversa nel corso della giornata il Centrosud riportando condizioni di instabilità sul medio Adriatico e al Sud. Per giovedì si conferma l'arrivo di un'intensa perturbazione atlantica che sarà accompagnata da forti venti, nevicate a quote basse su Alpi e Prealpi e forti piogge e temporali, tra giovedì sera e venerdì, sui versanti tirrenici e in Sicilia.

ANCORA INSTABILE AL SUD E MEDIO ADRIATICO Mercoledì ampi rasserenamenti fin dal mattino al Nord, su Sardegna e regioni centrali tirreniche. Al mattino nuvole e precipitazioni nevose fino a quote molto basse lungo il medio Adriatico; piogge o rovesci sparsi anche su Basilicata, Calabria, nord della Puglia e Sicilia settentrionale. Limite neve dai 300-400 metri dell’Irpinia ai 7-800 metri della Calabria meridionale e della Sicilia. Nel pomeriggio fenomeni in esaurimento sulle regioni centrali adriatiche, ancora tempo instabile altrove, specie su Sicilia e Calabria. Temperature in lieve calo. Venti moderati settentrionali al Centrosud e sulla Sicilia.



RISCHIO VALANGHE ELEVATO A causa delle abbondanti nevicate dei giorni scorsi su tutto l'arco Alpino, il rischio valanghe rimarrà elevato anche nella giornata di oggi. Il manto nevoso si sta consolidando lentamente ed è possibile il distacco di valanghe anche con un debole sovraccarico. In base ai dati forniti dagli esperti coordinati dall’AINEVA (Associazione Interregionale Neve e Valanghe) avremo un rischio di grado 3 (marcato) sul gran parte dell'arco Alpino. Rischio di grado 2 (moderato) sulle Prealpi. Anche sui rilievi appenninici del Centro la situazione rimane a rischio. Rischio valanghe di grado 3 (marcato) su Appennino abruzzese settentrionale, Terminillo e Maiella, rischio di grado 2 (moderato) sulle restanti zone dei rilievi appenninici centro-meridionali.



GIOVEDÌ PEGGIORAMENTO DA NORD A SUD Giovedì arriverà una intensa perturbazione atlantica che avrà effetti notevoli non tanto sulle temperature, non sono previste infatti irruzioni gelide, ma sui venti che soffieranno in modo molto intenso soprattutto al Centrosud, con un vento medio a 80 km/h e raffiche anche oltre. Nel Tirreno e intorno alle Isole insisteranno per molti giorni venti burrascosi, con mari agitati e la situazione sarà da monitorare. Questo vortice porterà anche tempo perturbato con diversi impulsi instabili e freddi. Nel dettaglio giovedì avremo schiarite al mattino al Sud e Sicilia, annuvolamenti in rapida formazione al Centronord e in Sardegna. In serata nuvole anche in Sicilia e al Sud. Precipitazioni al mattino scarse, concentrate su Val D’Aosta, Sardegna occidentale, Toscana. Nel pomeriggio peggioramento su regioni centrali e piogge in intensificazione in serata su tutto il versante tirrenico. Al Centro neve a quote abbastanza basse, a partire da 700 metri poi quota neve in rialzo a 1000-1200 metri la sera. Al Nord nel pomeriggio nuvole con piogge su estremo Nordest e neve anche a 200-300 metri con qualche fiocco possibile anche sulla pianura friulana. Deboli nevicate sulle Alpi occidentali che andranno ad intensificarsi nel corso del giorno. Tra sera e notte piogge più diffuse e insistenti al Centro, in Sicilia occidentale e in Sardegna. Al Nord nevicate sui rilievi a quote basse su Alpi occidentali ed estremo Nordest di notte, con qualche fiocco di neve anche sull’ alta Lombardia. Temperature in calo al Nord nelle massime, aumentano i valori al Sud. Venti forti su Sardegna e Tirreno, con raffiche anche oltre i 70 km/h e nel corso della giornata si intensificano dappertutto tranne al Nord.



VENERDÌ GRADUALE MIGLIORAMENTO AL NORD Venerdì al mattino al Nordest ancora possibili nevicate a quote basse, intorno ai 200-400metri, con i fenomeni che si attenuano nel pomeriggio. Dopo un inizio di giornata nuvoloso, nel pomeriggio rasserena anche al Nordovest. Al Centrosud tempo perturbato e instabile con rovesci e temporali e le precipitazioni più forti sulla parte tirrenica tra bassa Toscana e Sicilia e ovest Sardegna, con nevicate all'interno (quote medie dai 700 ai 1000 sull’Appennino centrale, dagli 800 metri in Sardegna). Dal pomeriggio quote in calo sui rilievi del Sud e Sicilia intorno ai 900-1000 metri. I fenomeni si attenuano in serata nel Centro e nella notte saranno meno insistenti anche al Sud. Ulteriore aumento delle temperature venerdì in gran parte del Centrosud e Nordovest. Nel weekend l’Italia sarà ancora divisa in due con maltempo anche insistente al Centrosud, soprattutto sulla parte tirrenica ancora interessata da forti venti occidentali. Al Nord situazione più tranquilla dal punto di vista dei fenomeni con tempo in prevalenza buono e temperature nelle medie.