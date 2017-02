Una fedele a Pomeriggio 5: "Rivogliamo Don Andrea, è un bravo prete"

Barbara D'urso si è collegata con Busiago, il paese in provincia di Padova dove vive Don Andrea, il prete accusato proprio in questi giorni di abusi e molestie. I suoi parrocchiani si dividono: c'è chi sostiene che i suoi comportamenti non fossero proprio trasparenti, e chi invece lo difende. "Per quanto mi riguarda è un bravissimo parroco" dice Laura, una parrocchiana intervistata che continua: "La sua vita privata non mi interessa, anche se continuo a vedere il suo volto su tutti i giornali. Dove sono le donne che lo hanno denunciato? E' facile puntare il dito e rimanere nascosti".