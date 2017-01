Una domenica ancora all'insegna del freddo, nevicate anche a bassa quota

8 gennaio 2017 10:49 Una domenica ancora allʼinsegna del freddo, nevicate anche a bassa quota Il gelido vento settentrionale che ha spazzato con insistenza il Centrosud si attenuerà solo parzialmente

Il vasto e profondo vortice depressionario che occupa L’Europa Sud-Orientale anche domenica spingerà gelide correnti artiche sul nostro Paese, dove quindi protagonisti saranno ancora il gelo e la neve. In particolare, le nevicate nella giornata di domenica si spingeranno ancora fino a quote molto basse sul medio-basso versante adriatico e sulle zone interne del Sud e della Sicilia, ma saranno comunque meno diffuse e meno intense rispetto a quelle degli ultimi giorni. Anche il gelido vento settentrionale che ha spazzato con insistenza il Centrosud si attenuerà solo parzialmente, favorendo così un leggero rialzo delle temperature, che comunque rimarranno dappertutto di molti gradi inferiori alle medie stagionali, per cui la giornata sarà in ogni caso molto fredda. L’Italia rimarrà bloccata nella morsa del gelo artico anche nella prima parte della prossima settimana, con la neve che imbiancherà ancora fino a quote molto basse soprattutto il versante adriatico della Penisola, ovvero quel settore del Paese maggiormente esposto all’afflusso di aria gelida dai Balcani.

Previsioni meteo per domenica. Nuvole in gran parte del Paese, ma con tendenza a schiarite al Nord. Deboli nevicate nel corso del giorno a tratti ancora fin lungo le coste su sud Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata, localmente anche a quote molto basse nell’entroterra della Calabria e a quote collinari in Sicilia. Qualche pioggia in Calabria e Isole Maggiori. Dopo una mattinata che ha visto gelate diffuse da Nord a Sud, le temperature massime saranno quasi dappertutto in leggero rialzo, comunque sempre di molti gradi al di sotto della norma. Forti venti settentrionali insistono al Sud e sulle zone alpine: in serata saranno di nuovo in rinforzo sul medio Adriatico. La nostra previsione per domenica ha un Indice di Affidabilità medio-alto, pari a 90 al Nord, medio e pari a 80 al Centrosud.