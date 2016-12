Una bambina di sei anni scrive a Babbo Natale: "Come regalo vorrei un lavoro per papà"

"Caro Babbo Natale mi chiamo Carmen e ho sei anni. Volevo dirti che quest'anno mi sono comportata da brava bambina, ho ascoltato sempre la mamma e a scuola ho tutti 10". Inizia così una letterina indirizzata a Babbo Natale trovata dagli animatori del centro commerciale Apollo di Casapulla, in provincia di Caserta. Ma a stupire lo staff sono state le righe seguenti: "Per Natale vorrei che mio padre trovasse lavoro, così sarebbe felice".

La richiesta di Carmen ha commosso lo staff del centro commerciale che ha postato su Facebook la letterina chiedendo a tutti di aiutarli a trovare la bambina. Nel post c'era scritto: "Giovedì scorso, durante la sua visita al centro commerciale Apollo, Babbo Natale ha ricevuto questa letterina...oggi ci ha chiesto di cercare questa dolcissima bambina di nome Carmen perché ha preparato una sorpresa per lei... Se leggi questo messaggio e conosci Carmen contattaci. Grazie".



Tanti utenti hanno condiviso la notizia e in poco tempo lo staff è riuscito a mettersi in contatto con la mamma di Carmen, invitando tutta la famiglia di nuvo al centro commerciale per ricevere una bella sorpresa.